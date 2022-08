Smalling piega la Cremonese (1-0): tre punti d’oro. Ansia Zaniolo

Seconda vittoria di fila per i giallorossi. Decide un gol del centrale inglese, sabato la sfida con la Juve. Mourinho in ansia per l'infortunio alla spalla di Nicolò

Daniele Aloisi

La Roma vince anche la seconda giornata di campionato. Ancora un 1-0, questa volta è stato decisivo Smalling di testa. Nota negativa l'infortunio di Zaniolo che è uscito per un problema alla spalla. Nel primo tempo la Roma sfiora il vantaggio in diverse occasioni. Nei primi 10 minuti vanno vicini al gol Pellegrini e Abraham. Alla mezz'ora è Spinazzola ad andare ad un passo dall'1-0 ma la prima frazione termina sullo 0-0. Altra tegola nel finale per i giallorossi, Zaniolo è costretto ad uscire per un problema alla spalla. Al suo posto è entrato El Shaarawy. Il secondo tempo inizia con uno spavento per la Roma, Dessers colpisce la traversa. Poco dopo anche il 'Faraone' è sfortunato come l'ex Feyenoord. Al 65' arriva il vantaggio dei giallorossi con Smalling che sfrutta un ottimo corner battuto da Pellegrini e di testa fa 1-0. Non cambia il risultato fino alla fine, la squadra di Mourinho vola a 6 punti in classifica e sabato ci sarà la sfida con la Juventus.

La Roma sfiora il vantaggio in diverse occasioni ma il primo tempo finisce 0-0. Zaniolo out per infortunio

Esordio stagionale allo stadio Olimpico per la Roma che davanti a oltre 60mila tifosi sfida la Cremonese. La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla brutta notizia dell'infortunio di Wijnaldum. Lo Special One, quindi, si affida agli stessi 11 che hanno battuto la Salernitana domenica scorsa. Dopo due minuti sfiora il vantaggio Pellegrini che riceve un ottimo passaggio di Abraham ma è bravo Radu a respingere. Poco dopo occasione clamorosa per il centravanti inglese che non riesce a spingere il pallone verso la rete da pochi passi. Provvidenziale la scivolata di Valeri. Ci provano ancora i giallorossi, tentativo da fuori di Zaniolo ma il portiere della Cremonese risponde con i pugni.

Sulla ribattuta arriva Dybala ma è ancora bravo Radu. Al 24' arriva il primo cartellino giallo della gara: ammonito Aiwu per un fallo sul numero 22. Altra super chance in area per la Roma. Bel pallone per Spinazzola sotto porta, la deviazione dell'esterno col destro finisce alta. Al 30' si fa vedere la Cremonese con Dessers ma il suo tentativo non è preciso. L'ex Feyenoord si rende ancora pericoloso con una rovesciata che finisce di poco a lato. Al 40' esce Zaniolo per infortunio, problema alla spalla per l'attaccante che è uscito in barella. Altra brutta notizia per Mourinho dopo quella di Wijnaldum. Al suo posto entra El Shaarawy. Dopo 4 minuti di recupero finisce la prima frazione con la Roma che sfiora nuovamente il gol in contropiede ma Abraham non riesce a gonfiare la rete.

Nessun cambio nel secondo tempo per Mourinho e Alvini. Al 47' Dessers sfiora il gol con un bel tiro con il sinistro che si stampa sulla traversa. Tre minuti più tardi viene Zanimacchia per proteste. Super occasione per El Shaarawy che prende il montante, complice un miracolo di Radu, poi Dybala sbaglia clamorosamente con il destro a porta quasi vuota. Tre cambi per i grigiorossi al 56': entrano Bianchetti, Buonaiuto e Baez ed escono Aiwu, Zanimacchia e Ghiglione. La Roma va in vantaggio al 65'. Cross perfetto di Lorenzo Pellegrini per Smalling che di testa sigla il gol dell'1-0. Primo centro stagionale per l'inglese.

Subito pericolosa la Cremonese che va a due passi del pareggio con Valeri. A 20' dal termine Abraham si gira e calcia col destro ma è ancora una volta bravo l'estremo difensore avversario. Mourinho cambia le carte in tavola e fa uscire Dybala e Spinazzola per Matic e Zalewski. Ammonito Bianchetti per un fallo sul numero 9 al 79', dalla punizione seguente ci prova il capitano della Roma ma il pallone finisce a lato. Fa il suo esordio con la maglia giallorossa Celik che sostituisce uno stanchissimo Karsdorp. Al 90' brividi per Rui Patricio: Pickel scheggia il palo e la sfera finisce fuori. Dopo 4' di recupero finisce la gara, i giallorossi vincono 1-0. Sabato la sfida con la Juve a Torino.

Roma-Cremonese 1-0: il tabellino

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp (Celik 86'), Cristante, Pellegrini, Spinazzola (Zalewski 71'); Dybala (Matic 72'), Zaniolo (El Shaarawy 44'); Abraham. All. Mourinho.

CREMONESE (3-4-1-2) - Radu; Aiwu (Bianchetti 56'), Chiriches, Lochoshvili (Ciofani 84'); Ghiglione (Baez 56'), Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia (Buonaiuto 56'); Dessers, Okereke (Tsadjout 78'). All. Alvini.

Arbitro: Massimi. Guardalinee: Meli-Peretti. Quarto uomo: Ayroldi. Var: Fabbri. Avar: Muto.

Marcatori: Smalling 65' (R)

Ammoniti: Aiwu 24' (C), Zanimacchia 50' (C), Bianchetti 79' (C)