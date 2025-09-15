Roma-Torino, Panatta mastica amaro per il gol di Simeone: “Proprio ora doveva segnare…”

La sconfitta interna della Roma contro il Torino ha lasciato un enorme malumore a tutti i tifosi giallorossi all'Olimpico e ovviamente a quelli che hanno visto la partita in tv. Soprattutto per la prestazione opaca a livello offensivo, con il reparto d'attacco che si conferma sterile e una formazione iniziale che non ha convinto. A 'La Domenica Sportiva' su Rai 2 anche Adriano Panatta - leggenda del tennis e tifoso romanista - si è lasciato andare a una riflessione amara: "Questo proprio oggi doveva segnà, tante domeniche, proprio oggi..." Il riferimento ovviamente è a Giovanni Simeone, che in campionato non segnava addirittura dal 25 agosto 2024, alla seconda giornata col Bologna. L'altra rete l'argentino l'aveva invece messa a segno a dicembre in Coppa Italia con la Lazio.