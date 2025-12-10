Dybala, post d’amore per la Roma. E arrivano i commenti di Oriana e Soulè

Paulo Dybala e la Roma. Una storia spesso messa a repentaglio e che potrebbe finire a giugno vista la scadenza di contratto. Ieri però la Joya ha lanciato un segnale sui propri social. Su Instagram, infatti, il calciatore ha pubblicato una sua foto durante l'allenamento, scrivendo in descrizione una "&" e taggando il club giallorosso. Il risultato è stato la composizione: "Dybala & Roma": due nomi uniti, anche in futuro. Un modo per spengere le voci di un eventuale addio per raggiungere l'amico Paredes in Argentina al Boca Juniors già a gennaio. Intanto il contenuto social ha subito scatenato i tanti tifosi, ma non solo. Il club giallorosso stesso ha commentato con l'emoticon del fuoco. "Aiaaa" ha scritto invece la moglie del giocatore, Oriana Sabatini, mentre Soulé ha aggiunto: "Que fachero", ossia "Che bello, che stile".