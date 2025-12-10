Celtic-Roma, il programma della vigilia: Gasperini ed Hermoso parleranno alle 18,30

Domani la Roma sarà impegnata di nuovo a Glasgow, ma questa volta per affrontare il Celtic. Questo il programma odierno del club giallorosso alla vigilia della sfida di Europa League: alle ore 18:30 (17:30 locali), ci sarà la conferenza stampa di Gasperini e Mario Hermoso al Celtic Park. Alle ore 19:30 prevista la consueta rifinitura con i primi 15 minuti aperti alla stampa.