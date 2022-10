Dybala non basta: il Betis batte la Roma (1-2). Qualificazione a rischio – FOTO

I giallorossi passano in vantaggio con la Joya ma gli spagnoli passano all'Olimpico. Espulso Zaniolo nel finale

Daniele Aloisi

Passa il Betis all'Olimpico e complica i piani della Roma per la qualificazione. Mourinho a sorpresa schiera Abraham e non Belotti. Fekir spaventa i giallorossi colpendo un palo ma è la Roma a passare in vantaggio su calcio di rigore con Dybala. Al 40' pareggia i conti il Betis con Rodriguez che batte Rui Patricio con un destro da fuori area. Poco prima della fine della prima frazione Zaniolo colpisce la traversa. Nota negativa dei primi 45' è l'infortunio di Celik che è stato costretto ad uscire per un problema al ginocchio. Nella ripresa la partita diventa più noiosa e ci sono pochissime occasioni da entrambi le parti. La più clamorosa capita tra i piedi di Cristante che sbaglia da ottima posizione. La Roma attacca ma all'88' arriva la doccia fredda. Luiz Henrique svetta di testa su Spinazzola e porta avanti gli spagnoli. Espulso Zaniolo nel finale. Domenica ci sarà la sfida col Lecce all'Olimpico.

Rodriguez risponde a Dybala: il primo tempo termina 1-1

La Roma torna in campo dopo la bella vittoria di Milano con l'Inter. Mourinho lascia in panchina Belotti e torna dal 1' Abraham. Fuori Pellegrini che tornerà domenica con il Lecce. Parte fortissima la squadra dello Special One: dopo 26 secondi subito prima conclusione di Zalewski che finisce alta sopra la traversa. Primo cambio per i giallorossi al 5'. Mancini colpisce al ginocchio Celik che è costretto ad alzare bandiera bianca e lascia il campo per un problema al ginocchio. Il primo tiro verso la porta è del Betis con Canales che tenta il tiro a giro col sinistro ma è attento Rui Patricio e blocca in due tempi. Al 13' i biancoverdi sfiorano il vantaggio: Fekir colpisce il palo in pieno. Si fa viva la Roma dalle parti di Bravo. Cross di Dybala, sponda di Smalling per Zaniolo che calcia al volo ma non è preciso con il suo piede forte. Luiz Felipe è il primo ammonito del match per un brutto fallo su Zalewski.

Al 33' svolta del match con Ruibal che colpisce la sfera col braccio e l'arbitro concede un penalty. Sul dischetto va Paulo Dybala che è freddissimo e batte Bravo con il piatto. L'argentino mette a referto il sesto gol stagionale. Al 40' arriva il pareggio del Betis con Guido Rodriguez che fa partire un missile terra aria da fuori area e supera Rui Patricio. Un altro legno al 44' ma stavolta sponda Roma. Palla di Zalewski precisa per Zaniolo che colpisce da buona posizione la traversa. Dopo 4 minuti di recupero termina la prima frazione di gioco sul risultato di 1-1.

Il Betis passa all'Olimpico: il primo posto si allontana

Inizia il secondo tempo senza cambi. Mourinho e Pellegrini mandano in campo gli stessi 22 uomini della prima frazione. Super occasione per la Roma. Sponda di Smalling per Cristante che a botta sicura tira addosso a Bravo. Sostituzione per il Betis al 60': esce Joaquin ed entra Rodri. Al 66' verticalizza Dybala per Abraham che supera Luiz Felipe ma il tiro di destro viene murato da Pezzella che si rifugia in angolo. Cambia le carte in tavola anche lo Special One.

Finisce la partita di Abraham ed entra Belotti. Contropiede per la Roma all'81' orchestrato da Camara che serve El Shaarawy per vie centrali. Il faraone serve Zaniolo che dal limite dell'area prova il tiro ma blocca il portiere cileno. Altra chance per i giallorossi. Zalewski mette un pallone velenoso al centro ma Carvalho salva in scivolata. Poco dopo passa in vantaggio il Betis con il colpo di testa di Luiz Henrique. Nel finale espulsione diretta per Zaniolo per un fallo su Luiz Felipe. Il Betis batte la Roma all'Olimpico e complica i piani dei giallorossi per la qualificazione.

Roma-Betis: il tabellino

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik (Spinazzola 5'), Cristante (Camara 80'), Matic, Zalewski; Dybala (El Shaarawy 80'), Zaniolo; Abraham (Belotti 72'). Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Vina, Camara, Bove, Spinazzola, Shomurodov, Belotti, El Shaarawy.

BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Pezzella, Miranda (Moreno 75'); Guardado (William Carvalho 75'), Rodriguez; Joaquin (Rodri 60'), Fekir (Luiz Henrique 22'), Canales; William José (Borja Iglesias 75'). Allenatore: Pellegrini. A disposizione: Rui Silva, Raul Garcia, Ruiz, Gonzalez, Akouokou, Luiz Henrique, William, Rodri, Iglesias, Alex Moreno, Delgado.

Arbitro: Jug. Guardalinee: Žunič-Vidali. Quarto uomo: Smajc. Var: van Boekel. AVar: Higler

Marcatori: Dybala 35' (R), Guido Rodrguez 40' (B), Luiz Henrique (B)

Ammoniti: Luiz Felipe (B), Bravo (B), Guardado (B), Mancini (R), Pezzella (B)

Espulsi: Zaniolo 90'

Spettatori: 62924