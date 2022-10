Roma-Betis, infortunio al ginocchio per Celik dopo lo scontro con Mancini

Brutte notizie per la Roma di José Mourinho. Dopo soli 5' di gioco, nella sfida contro il Real Betis in Europa League, Celik ha dovuto lasciare il campo per un colpo ricevuto all'altezza del ginocchio destro dal compagno di squadra Mancini. Il terzino giallorosso ha provato a restare in campo dopo la botta, ma il dolore era troppo forte e allora si è dovuto arrendere. Al posto del turco è entrato Leonardo Spinazzola.