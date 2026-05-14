Ryan Friedkin è a Roma e, tra le questioni principali a cui porre risoluzione in casa giallorossa, c'è anche il tema dei rinnovi. Il vicepresidente avrebbe aperto ai prolungamenti di Pellegrini e Dybala e si lavora anche alla permanenza di Celik, mentre El Shaarawy è in dubbio. A lanciare un possibile indizio social è stata proprio la Joya, che poco fa su Instagram ha condiviso un carosello di foto dell'ultimo periodo. Tra scatti fuori dal campo e altri sul rettangolo verde, non è passata inosservata la foto in compagnia del suo agente Carlos Novel. L'agente che cura gli interesse dell'argentino ha già avuto un primo contatto con la Roma in merito alla permanenza di Dybala nella Capitale a cui sono susseguiti altri contatti da remoto. Novel, però, dovrebbe arrivare a Roma per il derby e a quel punto è previsto un confronto diretto con la società giallorossa per il possibile prolungamento della Joya. Come riportato da Fabrizio Romano, Dybala deciderà il suo futuro nelle prossime settimane: sono in corso contatti per il rinnovo con la Roma. L'esperto di mercato ha condiviso la foto con l'agente Novel e Kristian Bereit della KMB Sports, che si occuperanno di definire il futuro dell'argentino.

🚨🇦🇷 Paulo Dybala will decide his future in the next weeks with AS Roma contract due to expire in June but contacts still ongoing.



Here Dybala with his agent Carlos Novel and Kristian Bereit from KMB Sports, together to take care of Paulo’s future. pic.twitter.com/Nt6qsXkFOH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2026