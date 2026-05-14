Ryan Friedkin è sbarcato a Roma da qualche giorno e in queste ore si trova a Trigoria per sistemare diverse questioni. La prima è quella legata ai rinnovi, con quattro calciatori che sono in scadenza tra qualche settimana. Come riporta Sky Sport, il vicepresidente giallorosso ha aperto ai prolungamenti di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala (il suo agente Carlos Novel incontrerà la dirigenza). Per entrambi si parla comunque di una riduzione dell'ingaggio - per la Joya l'idea della Roma è una base fissa vicina ai 2 milioni l'anno con bonus legati a gol e presenze. Si lavora anche al rinnovo di Zeki Celik come espressamente chiesto da Gian Piero Gasperini. Più dubbi invece su Stephan El Shaarawy.