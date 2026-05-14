L'arrivo a Trigoria di Ryan Friedkin sarà decisivo per il futuro della Roma. Dal nome del nuovo ds fino ai colpi del mercato estivo, la questione rinnovi è una delle più importanti e Paulo Dybala attende da tempo di conoscere se il suo matrimonio con i giallorossi potrà continuare. Come riporta Sky Sport, in giornata ci sarà un meeting tra la dirigenza e Carlos Novel, l'agente dell'argentino. Non si stanno ancora trattando i termini del nuovo accordo, ma sarà il secondo incontro in pochi giorni dopo quello di martedì. Nel frattempo, in campo la Joya si prepara per il derby (di cui non si conosce ancora l'orario), una partita chiave che può anche indirizzare il suo futuro. Con la partita contro il Parma, Paulo ha toccato quota 20 presenze in questo campionato (oltre alle 5 tra Europa League e Coppa Italia), per un bottino di 3 gol e 5 assist in stagione.