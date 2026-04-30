Dybala, la suocera rivela: “La Roma la prima opzione, ma il padre lo sogna al Boca”

Il futuro di Paulo Dybala è rebus da decifrare che non sembra risolversi neanche con l'avvicinarsi della scadenza di contratto. Mancano 2 mesi esatti al 30 giugno e non è ancora chiaro se la Roma proverà a trattenere la Joya offrendogli un rinnovo di contratto. La suocera di Paulo, Catherine Fulop, ha parlato del tema in un dialogo con Urbana Play, ripreso da TycSports: "Lui ama la Roma, ama la squadra e penso che la Roma lo ami molto. Questa sarebbe la sua prima opzione". Tuttavia ha anche rivelato che nelle intenzioni dell'ex Juventus c'è anche il desiderio di soddisfare il sogno del padre di vederlo indossare la maglia del Boca: "Ha un sogno da realizzare per suo padre, che è giocare nel Boca. Soprattutto per suo padre, che gliel'ha inculcato". La madre della moglie Oriana ha poi concluso parlando dell'aspetto familiare legato alla piccola Gia, primogenita di Paulo: "Io sarei felice che venissero a Buenos Aires, anche se Ova (il marito Osvaldo) tifa River, non si perde una gara". La Joya, qualche giorno fa, ha parlato del suo futuro chiarendo che, adesso, deve difendere la maglia della Roma. Ma l'opzione di raggiungere l'amico Paredes non sembra dispiacere né a lui né alla moglie Oriana.