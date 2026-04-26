Quattro partite e 12 punti a disposizione per continuare a sognare un posto nella prossima Champions League dopo 8 anni di digiuno. Sarà un rush finale tutto da vivere per la Roma che per sperare non deve più fallire un colpo. Sarà utile, allora, la mano - o meglio i piedi - di Paulo Dybala che, ieri pomeriggio, è tornato in campo dopo 3 lunghi mesi di stop dovuti all'infortunio al ginocchio. Un infortunio che ha fatto discutere parecchio anche per le modalità di gestione che hanno portato all'intervento chirurgico un mese dopo il presentarsi del problema. Per Paulo le prossime gare saranno fondamentali anche per capire quale sarà il suo futuro al termine della stagione. Il rinnovo non è impossibile, ma neanche facile da ottenere. Ciò che è certo è che l'argentino avrebbe voglia di restare nella Capitale, ma andrebbe trovato un accordo che soddisfi anche la Roma dal punto di vista economico.

Dopo lo scossone societario che ha visto l'addio Ranieri e la probabile separazione con Massara, la decisione potrebbe passare molto dal parere di Gian Piero Gasperini che vorrebbe avere con sé la Joya anche nella prossima stagione. Un incentivo potrebbe arrivare proprio dalle ultime gare dove l'ex Juve proverà a dare il suo contributo per raggiungere un traguardo che svolterebbe il campionato dei giallorossi.