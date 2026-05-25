Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy, le star giallorosse al Bentegodi che hanno firmato il ritorno in Champions League della Roma 7 anni dopo l'ultima volta. E' stato proprio la Joya a regalare al Faraone la palla del definitivo 2-0 contro l'Hellas Verona, dando la possibilità al numero 92 di esplodere di gioia per il suo ultimo gol in giallorosso all'ultima presenza con il club che lo aveva accolto nel gennaio 2016. Al triplice fischio la statuina del MVP (Most Valuable Player, Man of the Match) è andata al numero 21, trascinatore della Roma con due assist, ma dopo le foto di rito Dybala ha avuto un unico pensiero: consegnare il premio all'amico ElSha. “E' tuo, è tuo”, ha gridato il Faraone. Ma Paulo gliel’ha lasciato, con le lacrime agli occhi, come ultimo ricordo in giallorosso. Baci e abbracci tra i due dopo l'emozionante siparietto, a sugellare un rapporto di stima e rispetto reciproco.