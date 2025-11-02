Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro la Roma. Queste le sue parole:
Milan, Leao: "La Roma non meritava il pareggio. Noi abbiamo creato di più"
Milan, Leao: “La Roma non meritava il pareggio. Noi abbiamo creato di più”
Le sue parole: "È lavoro di squadra, queste partite sono difficilissime ma è un lavoro di ognuno, di squadra"
Hai dato tutto oggi. "È lavoro di squadra, queste partite sono difficilissime ma è un lavoro di ognuno, di squadra. Anche la parata di Mike è quello, ci ha caricato fino alla fine. Non hanno segnato prima, secondo me abbiamo creato di più. Siamo orgogliosi e abbiamo fatto dei punti importanti per la classifica".
Puoi giocare da centravanti? "Sono a disposizione della squadra. L'importante è essere disponibili e aiutare la squadra. Oggi erano importanti i 3 punti".
