Milan, Leao: “La Roma non meritava il pareggio. Noi abbiamo creato di più”

Le sue parole: "È lavoro di squadra, queste partite sono difficilissime ma è un lavoro di ognuno, di squadra"
Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro la Roma. Queste le sue parole:

Hai dato tutto oggi. "È lavoro di squadra, queste partite sono difficilissime ma è un lavoro di ognuno, di squadra. Anche la parata di Mike è quello, ci ha caricato fino alla fine. Non hanno segnato prima, secondo me abbiamo creato di più. Siamo orgogliosi e abbiamo fatto dei punti importanti per la classifica".

Puoi giocare da centravanti? "Sono a disposizione della squadra. L'importante è essere disponibili e aiutare la squadra. Oggi erano importanti i 3 punti".

