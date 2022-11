Dybala accende la luce nella Roma: da 0 a 8 tiri e quel dato sui passaggi

Dybala accende la Roma. Lo sa bene Mourinho: "Siamo una squadra con un determinato tipo di qualità e limitazioni, e quando un giocatore come Paulo non gioca è molto diverso per noi. Abbiamo perso la luce". E se ne sono accorti anche i tifosi dal 70' della gara con il Torino. Nei 25 minuti che ha avuto a disposizione, la Joya ha cambiato il volto della squadra come dimostrano i dati pubblicati dal sito Marskclub. Dal suo ingresso in campo la Roma passa da 0 a 8 tiri di cui 4 in porta e la statistica sugli xG (Expected Goal) sale a 1.13. Aumenta la qualità in mezzo al campo, la precisione (10 passaggi riusciti per l'argentino) e soprattutto la pericolosità nei passaggi (xT 0.24). Si procura il calcio di rigore del possibile pareggio, ma Belotti prende il palo. Il numero 21 giallorosso è dentro alla partita e lo dimostra anche ruggendo contro l'arbitro Rapuano, che poi l'ammonisce, perché non ravvisa un fallo a favore dei romanisti. Al 94' si inventa la giocata che determina l'1-1. Salta l'avversario e tira a giro dal limite col mancino colpendo la traversa, il pallone arriva a Matic che scarica un gran sinistro e fulmina il portiere granata.