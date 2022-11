Roma-Torino, le pagelle dei quotidiani: male Abraham e Belotti, segnali da Dybala

La Roma pareggia 1-1 all'Olimpico contro il Torino l'ultima partita di campionato del 2022. Matic evita la sconfitta nel finale, ma non basta per uscire da un periodo negativo. Abraham è inconsistente e questa volta i tifosi lo fischiano quando viene sostituito da Belotti. Il gallo avrebbe la possibilità di segnare ma colpisce il palo su rigore. Un segnale incoraggiante arriva dal ritorno in campo di Dybala.