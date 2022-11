Giappone, Algarve e mercato: ecco il programma di Mourinho per ritrovare la Roma

Quasi due mesi senza Roma, più precisamente 51 giorni. Viste le ultime prestazioni in pochi si dispereranno. Un lungo e anomalo periodo di sosta che Mourinho può sfruttare per resettare brutti pensieri e rimettere in piedi una squadra che deve almeno provare a tornare in Champions. Avrà quasi tutti a disposizione lo Special One. Colpa del blocco azzurro rimasto a casa, degli infortuni (Wijnaldum), dei rifiuti (Volpato) e del rendimento di alcuni singoli come Abraham e Ibanez che hanno visto sfumare sul più bello il sogno Qatar. Sorride solo Mou che avrà a disposizione quasi tutti la rosa in vista del secondo ritiro annuale. Per questo il tecnico ha stabilito un programma “estivo” .Poo meno di dieci giorni di vacanza la Roma si ritroverà a Trigoria. Fatta la conta si parte per il Giappone. Durante la tournée Zaniolo e compagni affronteranno il Nagoya Grampus al Toyota Stadium il 25 novembre, mentre il 28 novembre la squadra sarà impegnata con lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium. In mezzo molte iniziative, anche commerciali. Terminata la tournèe i giallorossi si sposteranno di nuovo in Algarve, in Portogallo. Nella stessa località scelta da Mourinho negli ultimi due ritiri estivi. Qui resteranno tra il 5 e il 15 dicembre. Da stabilire eventuali amichevoli. Poi le vacanze di Natale prima del ritorno a Trigoria il 27-28 dicembre per preparare la sfida del 4 gennaio contro il Bologna all’OIimpico.