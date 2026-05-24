"Dove brillano le stelle", il messaggio del club dopo il ritorno in Champions. E non poteva essere altrimenti: la Roma è tornata, finalmente, al tavolo delle grandi. Un percorso lungo, faticoso, contorto ma con un finale da applausi. Oggi serviva una vittoria. E, spoiler: è arrivata. Nessuna tragedia, nessun dramma: tutto è andato nel verso giusto. Per una volta. I giallorossi hanno faticato, ma sono riusciti a trovare la strada. Prima grazie a Malen, poi ad El Shaarawy. Ora è il momento di festeggiare. La Roma è tornata in Champions League. Dopo 4 anni di Europa League, all'Olimpico tornerà la musichetta della Champions. "Amerai il finale", dice Cremonini. E la Roma lo ama davvero.