Derby, Ranieri ritrova Saele. Baroni: “La Roma è più forte”. Il Benfica vuole Dahl

Mancano meno di 24 ore al derby dell'Olimpico tra Roma e Lazio, fondamentale per la corsa Champions di entrambe le squadre. Dopo il pareggio casalingo contro la Juventus, Ranieri potrà contare sulla presenza di Rensch e Pellegrini (entrambi recuperati da diversi giorni) e sul rientro di Saelemaekers dopo la squalifica. Sempre out, invece, Saud e Paulo Dybala. Il clima è caldo e nella notte sono comparsi alcuni striscioni e stampe vicino a Trigoria: una vignetta vede protagonisti Leandro Paredes e Mattia Zaccagni, con il primo che alza il dito in direzione del capitano biancoceleste. "Sotto a chi tocca", la scritta al centro del poster. Striscione che rappresenta una sorta di sequel di altre vignette già viste in Curva Sud.