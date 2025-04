Roma, lo striscione pre derby: “Annientate il laziale”. Poi la vignetta con Paredes

Poco più di 24 ore ad una delle sfide più calde di tutta la Serie A. Domani alle 20:45 il derby tra Lazio e Roma prenderà la scena per una sfida che si prospetta sentitissima, ancor di più vista la classifica delle due squadre alla vigilia della sfida - Lazio 55 e Roma 53. Il clima della stracittadina comincia a scaldarsi già in queste ore con alcuni striscioni e stampe comparse durante la notte nei pressi del centro sportivo a Trigoria. "Chi rappresenta Roma non può temere alcun male...annientate il bast**** laziale", è lo striscione firmato da un gruppo di tifoseria organizzato. C'è anche spazio per una vignetta che vede protagonisti Leandro Paredes e Mattia Zaccagni, con il primo che alza il dito in direzione del capitano biancoceleste. "Sotto a chi tocca", la scritta che sta al centro del poster. Striscione che rappresenta una sorta di sequel di altre vignette già viste in Curva Sud con protagonisti Cervone, Mancini, Zago e De Rossi. L'atmosfera è già calda, domani sarà battaglia vera.