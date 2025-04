Lazio-Roma, i convocati di Ranieri: torna Saelemaekers, out solo Saud e Dybala

Meno uno all'attesissimo derby dell'Olimpico tra Roma e Lazio, in programma domani alle 20:45, che sarà molto importante per la corsa Champions di entrambe le squadre. Per il secondo di una lunga serie di scontri diretti, dopo il pareggio contro la Juventus, Ranieri può contare sulla presenza di Rensch e Pellegrini, pienamente recuperati dopo i rispettivi infortuni, e sul rientro di Saelemaekers, dopo il turno di squalifica scontato contro i bianconeri. Sempre out, invece, Saud, insieme al lungodegente Dybala.