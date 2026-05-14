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Derby, ok della Prefettura alla Lega: si gioca domenica alle 12. Al via la vendita dei biglietti in Tevere Nord

E' finita la telenovela che ha visto protagonista il derby del Capitale negli ultimi lunghissimi giorni ricchi di polemiche e stoccate da una parte e dall'altra. La stracittadina tra Roma e Lazio si disputerà allo stadio Olimpico domenica 17 maggio con fischio d'inizio alle ore 12, in contemporanea con le altre gare relative alla corsa Champions (Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma). Dopo il rinvio della decisione del Tar all'Avvocatura di Stato, è arrivato l'ok della Prefettura alla proposta della Lega Serie A.

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1 Derby, ok della Prefettura alla Lega: si gioca domenica alle 12. Al via la vendita dei biglietti in Tevere Nord 2 Friedkin apre ai rinnovi di Pellegrini e Dybala. Dal Portogallo: vicino Saviolo. Ds, lontani Manna e D'Amico 3 Parla Mancini: "La Champions dipende da noi". Gualtieri scherza con De Rossi, Julio Sergio torna a Trigoria