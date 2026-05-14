Biglietti disponibili anche nei settori nord della Tevere, di solito usati come cuscinetto. Nuovo ds, Manna e D'Amico si allontanano. Julio Sergio a Trigoria

Redazione

Derby, ok della Prefettura alla Lega: si gioca domenica alle 12. Al via la vendita dei biglietti in Tevere Nord

E' finita la telenovela che ha visto protagonista il derby del Capitale negli ultimi lunghissimi giorni ricchi di polemiche e stoccate da una parte e dall'altra. La stracittadina tra Roma e Lazio si disputerà allo stadio Olimpico domenica 17 maggio con fischio d'inizio alle ore 12, in contemporanea con le altre gare relative alla corsa Champions (Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma). Dopo il rinvio della decisione del Tar all'Avvocatura di Stato, è arrivato l'ok della Prefettura alla proposta della Lega Serie A.

PELLEGRINI LAZIO ROMA Intanto, fronte biglietti, è arrivata una novità: sono stati resi disponibili alla vendita, infatti, i tagliandi per i settori nord della Tribuna Tevere, solitamente adibiti a zona cuscinetto in occasione della stracittadina. Prima dell'ufficialità di data e orario del derby anche la Roma aveva preso posizione: "Difenderemo i nostri tifosi". E Gian Piero Gasperini è alle prese con un tabù-derby: l'ultima volta che ha vinto entrambe le stracittadine era il 2009, quando sulla panchina del Genoa riuscì a battere due volte la Samp (0-1, 3-1). Poi non c'è più riuscito.

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