Otto mesi dopo Roma e Lazio si ritroveranno di fronte. È passata - quasi - una vita dal derby d'andata vinto 1-0 grazie alla rete di Pellegrini. Da lì in poi il rapporto tra Gasperini e i tifosi si è rafforzato sempre di più. L'esultanza sfrenata a fine partite del mister è rimasta nel cuore di tutti, ma adesso l'obiettivo è portare a casa anche quello di ritorno in attesa di conoscere la data. L'ultima che Gasp ha vinto entrambe le stracittadine era il 2009. Sulla panchina del Genoa riuscì a battere due volte di fila la Sampdoria (0-1 e 3-1). Poi non c'è più riuscito. A Milano ne ha giocato solamente uno e lo ha perso col Milan in finale di Supercoppa. Sarà una settimana decisiva in campo e fuori. La qualificazione in Champions League è ancora possibile, ma il destino non è nelle mani dei giallorossi. Serve un passo falso da parte di Milan e Juventus.