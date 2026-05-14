In attesa della decisione del Tar che renderà definitivamente ufficiali la data e l'orario del derby Roma-Lazio, penultima giornata di campionato, novità arrivano sul fronte biglietti. A seguito dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti infatti, alla luce del numero ridotto di tifosi biancocelesti (la Nord aveva già annunciato tempo fa che non sarebbe entrata all'Olimpico), è stata autorizzata la vendita dei biglietti anche nei settori nord della Tribuna Tevere. Settori che, solitamente nelle stracittadine, sono adibiti a zona cuscinetto.