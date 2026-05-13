La querelle derby non è ancora stata risolta del tutto e all'orizzonte c'è la decisione del Tar sul ricorso della Lega Serie A riguardo lo spostamento a lunedì sera. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ne ha parlato all'AGI a margine dell'evento 'Legalità' nella sede di Confcommercio: "Non mi scandalizzo mai per i ricorsi perché fanno parte della vita democratica: ognuno ha il diritto di invocare la tutela dei propri diritti davanti all'autorità giudiziaria, ma sono convinto che si trovi una soluzione". Piantedosi ha poi difeso l'ordinanza della Prefettura: "Le decisioni prese dalle autorità di pubblica sicurezza per me sono state persino scontate nella loro ragionevolezza. Mi dispiace che sia qualcosa a cui si poteva pensare prima perché gli Internazionali di tennis si svolgono annualmente in una determinata fase dell'anno e sono un evento molto importante che va tutelato. Ma sono convinto si troverà il modo per garantire entrambi gli appuntamenti affinché siano vissuti al meglio dalla cittadinanza com'è giusto che sia".