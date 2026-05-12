Derby, dietrofront ufficiale: si giocherà lunedì alle 20:45. La Lega fa ricorso al Tar

Incredibile ma vero. Dopo l'annuncio dell'amministratore delegato della Serie A De Siervo e l'ufficialità arrivata direttamente dalla Lega, è arrivato il dietrofront ufficiale. Il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20:45. Lo comunica la prefettura di Roma dopo le valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali Bnl d’Italia, in corso al Foro Italico.

Una decisione presa dopo le numerose polemiche nate dopo la scelta di giocare domenica, lo stesso giorno della finale degli Internazionali d'Italia di tennis. Sulla questione si era espresso il Prefetto di Roma Lamberto Giannini: "Ho serie perplessità che il derby Roma-Lazio possa giocarsi domenica. Ci sono molte controindicazioni per far giocare il derby la stessa giornata della finale degli Internazionali di Tennis". Una dura critica condivisa anche dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca: "Una scelta che mi lascia perplesso, per usare un eufemismo. Questa scelta, oltre a essere poco lungimirante, non tiene in minima considerazione le analisi fatte dagli organi di pubblica sicurezza. Mi auguro che il Ministro Piantedosi e il Prefetto Giannini intervengano per correggere questa superficiale ed egoistica presa di posizione della Lega Calcio". La Lega Serie A non ha affatto gradito la decisione è ha presentato ricorso al Tar in quanto lo slittamento del derby comporterebbe anche lo spostamento di tutte le altre partite legate alla lotta Champions. "Derby di Roma ormai è deciso che si gioca lunedì? Non credo proprio. Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita al contemporaneità", queste le parole di De Siervo rilasciate all'AGI in merito alla decisione della prefettura.