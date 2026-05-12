Dybala, giorni decisivi per il rinnovo: l’agente questa mattina a Trigoria. Le ultime

Il futuro di Paulo Dybala è diventato improvvisamente una priorità in casa Roma. Dopo le parole pronunciate nel post partita di Parma, i contatti tra l’entourage dell’argentino e il club si sono riaccesi con l’obiettivo di definire la questione, in un senso o nell’altro. Secondo quanto riportato da Il Tempo, questa mattina l’agente della Joya era a Trigoria per cercare di capire le intenzioni della società sul fronte rinnovo. Il contratto di Dybala scadrà il prossimo 30 giugno e la decisione finale spetterà alla famiglia Friedkin. Nel frattempo si è mosso anche Gian Piero Gasperini, che ha chiesto la permanenza dell’attaccante dopo averlo elogiato nella conferenza stampa del Tardini: "È una cosa che riguarda la società e il giocatore. Io sarei contento di averlo a disposizione. Purtroppo è stato tre mesi fuori per infortunio. Dybala non ha solo tecnica, ma anche una fibra muscolare particolare: a fine partita era ancora fresco, non cala di rendimento. Questo è un argomento che riguarderà la fine del campionato". La sensazione però, è che il tema del rinnovo possa essere affrontato già prima del derby, così da permettere alla Joya, in caso di addio, di salutare una tifoseria che lo ha ammirato e idolatrato negli ultimi quattro anni. La volontà del calciatore appare chiara: Dybala vorrebbe restare a Roma. Lo ha lasciato intendere anche nei giorni scorsi: "Vorrei saperlo anche io, il mio futuro. A oggi il contratto dice che finisce dopo queste due partite. L’unica cosa che posso dire è che il derby potrebbe essere probabilmente la mia ultima partita davanti ai tifosi della Roma. Non ho preso nessuna decisione, ma è quello che dice il contratto. La mia idea è mia e la tengo per me, vedremo alla fine che cosa succede", ha detto prima di lasciare l’intervista scuotendo la testa. Nei prossimi giorni è attesa un’accelerata. Per arrivare all’eventuale rinnovo però, Dybala dovrà accettare un adeguamento al ribasso dell’attuale contratto.