Roma-Lazio, interviene il Prefetto: “Serie perplessità che possa giocarsi domenica”

Il caos legato all'orario e al giorno del derby (e di altre 4 partite della serie A) non si placa, anzi. Nella giornata di ieri la Lega Serie A ha comunicato che la stracittadina si disputerà domenica 17 maggio alle ore 12:30, ma il Prefetto di Roma non sembra dello stesso parere. Lamberto Giannini nel corso del convegno 'Nazione Sicura' ha dichiarato: "Ho serie perplessità che il derby Roma-Lazio possa giocarsi domenica. A breve faremo l'ultima consultazione con tutte le istituzioni. Devo però dire che ci sono molte controindicazioni per far giocare il derby la stessa giornata (della finale degli Internazionali di Tennis, ndr), anche perché gli Internazionali hanno assunto un'importanza sempre maggiore, ed è previsto l'arrivo di migliaia di persone. Non ci dobbiamo scordare che andremo in mondovisione, non dobbiamo scordare poi che la data della finale di tennis è nota da tempo. Verrà presa questa decisione, vogliamo sentire tutti. Sarà importante anche cosa diranno il Sindaco e il Ministero, ma ho serie perplessità che possa esserci questa concentrazione di persone e interessi. Conosciamo bene anche le tempistiche di afflusso e deflusso".