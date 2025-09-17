Manca sempre meno al derby tra Lazio e Roma, in programma domenica 21 settembre con fischio d'inizio alle 12:30. Bryan Cristante e Daniele Ghilardi, ospiti all'evento di inizio stagione organizzato dal Business Club AS Roma, hanno rilasciato alcune dichiarazioni in vista della stracittadina. Il centrocampista e vice-capitano: "La settimana del derby è diversa dalle altre, ci stiamo preparando per arrivarci al meglio". Il difensore: "L'ho sempre seguito in tv e posso immaginare lo spettacolo che sarà vederlo dal campo: non vedo l'ora che arrivi domenica".
news as roma
Derby, Cristante: “È una settimana diversa”. Arbitra Sozza. Gasp ritrova Sarri
Intanto, l'AIA ha designato gli arbitri che dirigeranno le sfide valide per la quarta giornata di campionato e la stracittadina è stata affidata al signor Sozza. Il fischietto di Seregno ha già arbitrato l'ultimo derby nell'aprile scorso (1-1 il finale) e con lui i giallorossi vantano precedenti favorevoli: 7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Sempre la scorsa stagione, ma a maggio, Sozza era però stato protagonista di una lite con Ranieri al termine di Atalanta-Roma, con l'ex tecnico giallorosso che aveva protestato per un rigore prima concesso poi revocato dal Var.
Lazio-Roma, Cristante: "La settimana del derby è diversa". Ghilardi: "Non vedo l'ora". Arbitra Sozza: litigò con Ranieri
Derby, ennesimo capitolo della storia tra Gasperini e Sarri. El Aynaoui e Ferguson scalpitano
Derby, il piano traffico. Konsel snobba la Lazio. La Roma celebra Furlani. Mou, c'è il Benfica
© RIPRODUZIONE RISERVATA