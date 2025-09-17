Derby, Cristante: “È una settimana diversa”. Arbitra Sozza. Gasp ritrova Sarri

Manca sempre meno al derby tra Lazio e Roma, in programma domenica 21 settembre con fischio d'inizio alle 12:30. Bryan Cristante e Daniele Ghilardi, ospiti all'evento di inizio stagione organizzato dal Business Club AS Roma, hanno rilasciato alcune dichiarazioni in vista della stracittadina. Il centrocampista e vice-capitano: "La settimana del derby è diversa dalle altre, ci stiamo preparando per arrivarci al meglio". Il difensore: "L'ho sempre seguito in tv e posso immaginare lo spettacolo che sarà vederlo dal campo: non vedo l'ora che arrivi domenica".