Cristante: “Derby? Vogliamo arrivarci al meglio”. Ghilardi: “Non vedo l’ora”

Bryan Cristante, Daniele Ghilardi e Abel Balbo hanno preso parte all'evento di inizio stagione organizzato dal Business Club AS Roma. Più di 400 ospiti tra le aziende sponsor e corporate hospitality del club giallorosso hanno preso parte all'evento in una delle più suggestive terrazze della Capitale. I calciatori, poi, hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le parole del vice-capitano giallorosso, Bryan Cristante: "La settimana del derby non è mai una settimana come le altre. Ci stiamo preparando per arrivarci al meglio. Scendere in campo con la maglia della Roma per me è sempre un’emozione incredibile. Anche quando ho l’occasione di indossare la fascia provo sensazioni uniche. Abbiamo un grande allenatore, stiamo lavorando molto bene e dobbiamo continuare così. Roma è speciale, lo stadio è sempre tutto esaurito e la città è bellissima. È un’emozione continua essere qui. Ai nuovi consiglio sempre di concentrarsi sul campo". Ecco, invece, le dichiarazioni di Daniele Ghilardi, neo-acquisto giallorosso: "Essere qui un onore, mi sto ambientando velocemente e il mio obiettivo è crescere e migliorare seguendo il Mister. Il derby l'ho sempre seguito in tv e posso immaginare lo spettacolo che sarà vederlo dal campo, non vedo l’ora che arrivi domenica. Vivere Roma è fantastico, basta girarsi intorno per vedere la bellezza della città. Un’emozione giocare per questa squadra. Per me quello del mister è un nuovo metodo di gioco, ma pian piano mi sto abituando e mi sono inserito bene nella squadra anche grazie ai compagni che mi hanno accolto molto bene".