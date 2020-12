De Rossi fa visita al FIFA Museum in Svizzera- FOTO

Daniele De Rossi continua a muovere passi nel mondo del calcio. Dopo la notizia dei giorni scorsi dell’ammissione al corso di allenatore Uefa A, l’ex capitano della Roma oggi ha fatto visita al “FIFA Museum”. Daniele è stato immortalato da uno scatto pubblicato da “SoBe Sport” su Instagram: “Daniele De Rossi, primo italiano Campione del Mondo in visita al FIFA Museum…brividi” .

Il FIFA World Football Museum è un mondo interattivo destinato a tutti gli amanti del calcio. Situato in Svizzera (Zurigo) ha inaugurato nei giorni scorsi una mostra per omaggiare Diego Armando Maradona, come testimonia anche la foto di De Rossi che lo ritrae mentre osserva proprio il reparto dedicato al Pibe de Oro. Una leggenda che non ha alcuna intenzione di abbandonare il mondo del calcio: in quest’ottica è da inquadrare questa sua visita al museo FIFA, ma anche la sua prossima partecipazione ai sorteggi per i mondiali in Qatar del 2022 che avranno luogo il 7 dicembre, sempre a Zurigo.