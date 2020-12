De Rossi sarà al sorteggio per Qatar 2022: “Vincere il Mondiale è il sogno di tutti”

Il 7 dicembre alle 18, a Zurigo, si terrà il sorteggio delle 55 federazioni affiliate alla Uefa per le qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022. Parteciperà anche Daniele De Rossi (con lui Van der Vaart), che ha commentato così alla FIFA: “Giocare la Coppa del Mondo e sollevare quell’iconico trofeo è il sogno di ogni calciatore. Lunedì quel sogno diventerà un po’ più reale quando tutte le squadre europee conosceranno il loro destino sulla strada per il Mondiale. Penso che la qualificazione per il Qatar sarà un compito difficile. Come abbiamo visto negli ultimi anni, i divari tra le squadre a livello internazionale si stanno riducendo sempre di più”.

Verranno sorteggiati cinque gruppi da sei squadre e cinque da cinque (l’Italia sarà testa di serie). Tutte le squadre di un girone si affronteranno due volte in casa e fuori casa tra marzo e novembre 2021. Le dieci vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente per il Mondiale, mentre le dieci seconde classificate accederanno agli spareggi che includeranno anche le due migliori vincitrici dei gironi della classifica generale della UEFA Nations League 2020-2021 che non si siano qualificate direttamente per la Coppa del Mondo e non abbiano già ottenuto il pass per i play off arrivando seconde nel girone delle qualificazioni mondiali.

Le 12 squadre si affronteranno in partite a eliminazione diretta nel marzo 2022 per determinare le ultime tre nazioni europee che si qualificheranno per il Mondiale.