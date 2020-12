De Rossi ammesso al corso d’allenatore Uefa A

Tappa importante per la carriera da allenatore di Daniele De Rossi. L’ex numero 16 della Roma, come rende noto la Figc, è infatti presente nell’elenco degli allievi ammessi al corso per l’abilitazione ad “Allenatore Uefa A”, che avrà luogo presso il Centro Tecnico Federale Luigi Ridolfi (Coverciano). Con lui, tre ex compagni in giallorosso: David Pizarro, Federico Balzaretti e Gianluca Curci. Gli altri nomi sono: Ignazio Abate, Andrea Costa, Alessandro Del Piero, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini e Christian Vieri.