De Rossi difende Gombar: “Persona perbene e dal cuore buono, l’errore solo un incidente” – FOTO

Daniele De Rossi si schiera con Gombar. L’ex capitano si è aggiunto al coro unanime partito dalla squadra oggi nel colloquio con Fonseca e ha mandato un messaggio attraverso ai social all’ex team manager, allontanato dopo l’errore dei sei cambi in Coppa Italia: “Mi ricorderò sempre di chi ho incontrato nella mia vita pensando a ciò che mi ha trasmesso come uomo. Gianluca, un errore professionale è un incidente di percorso che non cambia quello che tutti noi che ti conosciamo pensiamo di te. Sempre a testa alta Gianluchino, persona perbene, educata e dal cuore buono”.

Il primo a mandare un messaggio pubblicamente all’ex team manager è stato Pau Lopez con un post ieri sera su Instagram: “Tutti noi che ti conosciamo sappiamo quanto bene facevi il tuo lavoro e quante ore gli dedicavi. Grazie per tutto quello che hai fatto per me e per la mia famiglia da quando siamo arrivati a Roma. Mi mancherai molto, amico. Nessuno farà meglio di te”. Dopo il tentativo di ieri, anche oggi la squadra ha parlato con il tecnico Paulo Fonseca per reintegrare Gombar.