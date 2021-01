Pau Lopez saluta Gombar: “Sappiamo tutti quanto eri bravo”. La squadra aveva provato a salvarlo

Ore calde in casa Roma. Dopo la figuraccia con lo spezia i Friedkin hanno deciso di mandare via due dei colpevoli: Manolo Zubiria e Gianluca Gombar. Il team manager, apprezzato da tutti a Trigoria, ha lasciato diversi amici. Uno di questi è Pau Lopez, che gli ha scritto un messaggio sui social: “Tutti noi che ti conosciamo sappiamo quanto bene facevi il tuo lavoro e quante ore gli dedicavi. Grazie per tutto quello che hai fatto per me e per la mia famiglia da quando siamo arrivati a Roma. Mi mancherai molto, amico. Nessuno farà meglio di te”. Nel pomeriggio il portiere e altri portavoce della squadra hanno provato a salvarlo dal licenziamento, ma non c’è stato verso di far cambiare idea ai Friedkin.