Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro il Lecce. Queste le sue parole:

Su Di Francesco. "Non l'ho ancora incontrato, per me è stato un allenatore molto importante. In tanto di quello che faccio mi ispiro a lui, soprattutto nella pressione e nel modo di difendere alti. Per me è stato un allenatore tra i più forti che ho avuto, sicuramente quello che mi ha portato più in alto a livello europeo. Quando posso faccio sempre il tifo per lui, purtroppo oggi ci troviamo contro ma penso che il risultato finale è frutto delle 38 partite quindi non mi sento neanche troppo in colpa per quello che succederà"