De Roon: “È un buon punto, risultato giusto. La Roma è forte e ha attaccanti veloci”

Le sue parole: "Stiamo bene, è stata una partita di grande intensità. Con più qualità nel fraseggio possiamo fare una grande partita anche mercoledì"

Redazione 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 23:08)

Marten De Roon ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match pareggiato contro la Roma. Queste le sue parole:

Come valuta la partita di stasera? "Abbiamo fatto una buona partita. Nel primo tempo è mancata un po' di qualità in transizione, abbiamo avuto tante occasioni ma ci è mancato l'ultimo passaggio. Il secondo tempo è stato molto equilibrato. Stiamo bene, è stata una partita di grande intensità. Con più qualità nel fraseggio possiamo fare una grande partita anche mercoledì".

Da capitano, ha consolato Carnesecchi? "Non si deve scusare, quest'anno è stato il nostro punto di forza e il migliore in assoluto. Non se la deve prendere, c'è stata anche un po' di sfortuna. Per l'Europa dobbiamo crederci fino all'ultima partita, anche se la Juventus potrebbe allontanarsi domani".

La Coppa Italia è il grande tarlo? "E' un grande obiettivo, anche quest'anno. Ora siamo in semifinale, abbiamo tanta voglia di arrivare lì, ma sarà tosta. La Lazio sta veramente bene, dobbiamo mettere e lasciare tutto in campo".

DE ROON A DAZN

La Champions è scappata via o siete ancora lì? "Dobbiamo rincorrere e credere che loro sbaglieranno. Oggi un buon punto, ottima partenza. Dovevamo fare meglio nelle ripartenze. Loro squadra forte che ti può fare sempre gol con attaccanti veloci. Credo che il pareggio sia il risultato giusto".

Su Carnesecchi. "È uno che ha fame, questo errore non deve prenderlo come personale. Ci ha salvato tante volte come oggi. Sta facendo una stagione straordinaria e sta crescendo. In questo momento è il migliore in Italia".

Come arriva questa squadra alla semifinale di Coppa Italia? "Carichissimi, tanta voglia di arrivare in finale. Mercoledì lasceremo tutto in campo".