La situazione attuale in casa Roma sta tenendo in apprensione tutti i tifosi, anche quelli più illustri come Massimo D'Alema che ai microfoni del programma "Un giorno da Pecora" su Rai Radio 1 ha così commentato: "La Roma è in debito di ossigeno ed in sofferenza, d’altro canto è comprensibile. Ha speso molto, è arrivato un po’ a corto di giocatori. Con la Roma bisogna esser preparati, succede sempre”. Queste le prime parole dell'ex Presidente del Consiglio che ha poi concluso parlando della vicenda Gasperini-Ranieri: "Chi salverei tra i due? Conosco da tanto tempo Ranieri e ne ho grande stima, così come stimo Gasperini che non conosco. Io sono tra quelli che sperano si mettano d’accordo”.