Da Monteverde a Sanremo: i Maneskin vincono il Festival e anche la Roma è protagonista

“Zitti e buoni”. Ha vinto anche la Roma sul palco dell’Ariston, al ritmo rock dei Maneskin e del frontman Damiano David. Romanista a dir poco tanto che mercoledì sera, prima dell’esibizione, ha seguito la partita della squadra di Fonseca contro la Fiorentina. Lui ha portato bene alla Roma, che al Franchi ha vinto 2-1, e alla fine la Roma ha portato bene a lui. Un doppio successo in extremis tra Firenze e Sanremo, anche se quello di Damiano e i Maneskin pesa molto di più. Una vittoria forse inattesa e quindi ancora più bella, come dimostra l’esultanza da Curva Sud del gruppo capitolino al momento dell’annuncio del trionfo, che ha reso quest’edizione di Sanremo una delle più “romaniste” di sempre.

Da Monteverde a Sanremo: la scalata dei Maneskin con Roma nel cuore

Damiano David, Thomas Raggi, Victoria De Angelis e Ethan Torchio: sono loro i vincitori del Festival, premiati nonostante il loro genere musicale (il rock), non così storicamente apprezzato a Sanremo. Da X Factor 2017 al successo di ieri, sempre con Roma nel cuore. Prima della notorietà, oltre che nei locali, si esibivano spesso tra via del Corso e zona Monteverde, dove sono cresciuti. Il legame con la città è autentico: nell’autunno del 2018 hanno presentato il singolo “Torna a casa” proprio in un’esibizione live nella capitale. In uno dei suoi primi video pubblicati su Instagram Damiano canta indossando la maglietta con la scritta “H501”, il codice catastale di Roma.

La fama ha modificato le loro abitudini ma non il rapporto con la capitale, anche se due anni fa il gruppo ha deciso di trasferirsi a Londra. Il legame con la città è rimasto forte: l’Eurobasket Roma, squadra di A2 celebre per avere molti romani in squadra, di recente su Instagram ha ricordato di quando Damiano giocava nel loro settore giovanile.