Roma-Genoa, “Zitti e buoni” dei Maneskin trasmessa all’Olimpico nel prepartita

Ieri i Maneskin l’hanno cantata a Sanremo, vincendo il prestigioso Festival sul palco dell’Ariston. Oggi, invece, “Zitti e buoni” è stata trasmessa allo stadio Olimpico, durante il prepartita di Roma-Genoa. Un modo, da parte del club giallorosso, di celebrare il trionfo del gruppo capitolino, in particolare del suo frontman Damiano David, tifosissimo della Roma. Che in passato ha mostrato in diversi modi il suo amore per la città e la squadra, su tutti esibendosi con la maglia numero 10 durante un suo concerto. Lo speaker Matteo Vespasiani si è congratulato con il gruppo.