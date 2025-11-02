Da Cole a Gerson e Yanga-Mbiwa: Totti e il quiz sui compagni tutto da ridere – VIDEO

Francesco Totti è tornato protagonista con un video tutto da ridere. Amazon Prime Sport, infatti, ha condiviso sui social un filmato in cui l'ex capitano della Roma è alle prese (e in difficoltà) con un "indovina chi" dei suoi ex compagni in giallorosso. Il risultato non è stato dei migliori: dopo un immediato buon inizio con Tavano, Totti non ha infatti riconosciuto Ashley Cole. Ok Faty, divertentissima la razione alla foto di Gerson: "E chi è questo? Mica ha giocato con me. Sì? Brasiliano... oddio...". Niente gloria neanche per Holebas ("il greco"), Barusso e Ucan. Riconosciuto, seppur dopo un attimo di esitazione, Nonda; nessun ricordo invece per Yanga-Mbiwa, che ha deciso il derby contro la Lazio del 25 maggio 2015. Ok Mido, Poggi e Couto, scivolone finale invece su Sartor.