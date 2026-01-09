Venditti: “Vorrei conoscere Gasp, con pochi ritocchi ci può far sognare”

Il cantautore parla del suo amore per la Roma, elogia il lavoro dell'allenatore e ringrazia Ranieri "una persona splendida"

Redazione 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 08:33)

Antonello Venditti e il suo amore per la Roma vanno a braccetto da sempre. Il cantautore legato da un filo forte e indissolubile con la sua città e con la squadra per cui ha scritto non solo uno ma due inni che ormai fanno parte della storia giallorossa, è tornato a parlare della sua immensa passione per la squadra della capitale, in un'intervista rilasciata a Tuttosport.

La tua grande passione per il calcio e per la Roma: con Gasperini e la proprietà dei Friedkin si può sognare?

"Credo sia giusto riconoscere a chi sa fare il proprio mestiere applicazione e vocazione. Io sono un buon intenditore di calcio, a me piace rompere il giocattolo per capire cosa c'è dentro. Il calcio sarà anche divenuto un gigantesco affare, ma è pur sempre il gioco più bello del mondo. Claudio (Ranieri, ndr) è davvero un amico, una persona splendida, romano e romanista. Il suo capolavoro lo ha fatto in Inghilterra, ma penso che ancora abbia molto da dare a questo progetto».

Hai incontrato Gasperini?

"No, e lo vorrei tanto, per parlare insieme di calcio, delle sue idee. Questa squadra ha una base buona: secondo me bastano pochi ritocchi».

Tra gli allenatori chi ti piace in particolare?

"Quelli che titano diritto, che hanno una idea di calcio. Ancelotti, Sacchi, Capello, Ranieri, Gasperini appunto, Conte.

Una sera ero a cena con Sacchi e gli parlai due ore per spiegargli l'essenza del suo gioco. Lui mi rispose candidamente che alcune delle cose che gli dicevo su uomini e moduli di gioco le stava scoprendo con me"