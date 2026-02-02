Forzaroma.info
Cristante: “Udinese squadra fisica, dobbiamo vincere per restare in zona Champions”

Il centrocampista giallorosso: "Stiamo crescendo e siamo pronti, se giochiamo come sappiamo, la portiamo a casa. Ora le partite iniziano a pesare"
Redazione

Bryan Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Udinese-Roma. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista e capitano giallorosso:

Partita complicata. Sarà importante gestire la pressione.Loro sono una squadra molto fisica. Dobbiamo vincere per restare nella zona Champions, ora vanno tutte forti. Stiamo crescendo e siamo pronti, se giochiamo come sappiamo, la portiamo a casa”.

Oggi bisogna far prevalere la qualità e pareggiare l’intensità?Si, dobbiamo andare forte e poi cercare di far la differenza con i nostri attaccanti e dietro non concedere”.

El Ayanoui? Che compiti hai con lui in campo?Neil stava facendo benissimo, ha fatto una super Coppa d’Africa. I miei compiti sono quelli, ci manca un giocatore come Manu che è importantissimo ma anche Neil sa dare il suo”.

Sono 500 partite tra club e nazionale.Spero di reggerne ancora qualcuna. Non lo sapevo, è un bel traguardo. Ancora c’è qualche anno per andare forte”.

CRISTANTE A SKY

"Stiamo entrando nel vivo della stagione, le partite iniziano a pesare, per restare attaccati al treno Champions bisogna vincerle tutte".

Però ora state bene, anche il mercato vi ha messo in condizione. "Sì, stiamo bene, stiamo crescendo, i nuovi hanno capito subito cosa vuole il mister. Dobbiamo continuare su questa strada per puntare alla Champions".

