Bryan Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Udinese-Roma. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista e capitano giallorosso:
news as roma
Cristante: “Udinese squadra fisica, dobbiamo vincere per restare in zona Champions”
Partita complicata. Sarà importante gestire la pressione. “Loro sono una squadra molto fisica. Dobbiamo vincere per restare nella zona Champions, ora vanno tutte forti. Stiamo crescendo e siamo pronti, se giochiamo come sappiamo, la portiamo a casa”.
Oggi bisogna far prevalere la qualità e pareggiare l’intensità? “Si, dobbiamo andare forte e poi cercare di far la differenza con i nostri attaccanti e dietro non concedere”.
El Ayanoui? Che compiti hai con lui in campo? “Neil stava facendo benissimo, ha fatto una super Coppa d’Africa. I miei compiti sono quelli, ci manca un giocatore come Manu che è importantissimo ma anche Neil sa dare il suo”.
Sono 500 partite tra club e nazionale. “Spero di reggerne ancora qualcuna. Non lo sapevo, è un bel traguardo. Ancora c’è qualche anno per andare forte”.
CRISTANTE A SKY
"Stiamo entrando nel vivo della stagione, le partite iniziano a pesare, per restare attaccati al treno Champions bisogna vincerle tutte".
Però ora state bene, anche il mercato vi ha messo in condizione. "Sì, stiamo bene, stiamo crescendo, i nuovi hanno capito subito cosa vuole il mister. Dobbiamo continuare su questa strada per puntare alla Champions".
