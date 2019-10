Cristante: terapia conservativa per 10 giorni, solo dopo si valuterà l’eventuale operazione

Aggiornamenti in arrivo dalla Finlandia per Bryan Cristante. Dopo il distacco del tendine dell’adduttore destro accusato nella gara di domenica scorsa contro la Samp, ieri pomeriggio il centrocampista della Roma è volato in Scandinavia per farsi visitare dal professor Sakari Orava, luminare della medicina sportiva e dell’ortopedia, e dal dottor Lempainen. Dopo il consulto, i medici hanno deciso di sottoporre il centrocampista della Roma a delle terapie specifiche per i prossimi 10 giorni, senza ricorrere subito all’operazione. Dopo questi primi 10 giorni, Cristante svolgerà una risonanza e si valuterà se procedere con l’intervento chirurgico e se continuare con la stessa terapia conservativa.