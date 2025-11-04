Cristante sicuro: “Voglio rinnovare con la Roma, ci sono ancora tante cose da fare”

Il numero 4 giallorosso si è raccontato in un'intervista che sarà integralmente in edicola domani: "Con Gasperini, Ranieri e Massara abbiamo raggiunto un equilibrio"

Bryan Cristante si racconta. In un'intervista a 'Il Tempo' che sarà in edicola integralmente domani, il centrocampista della Roma ha parlato del presente e del futuro: "Ho ritrovato il solito Gasperini, carico e con la sua idea di gioco forte. Ora sta a noi continuare a seguirlo. Abbiamo raggiunto un equilibrio con lui, Ranieri e Massara, la strada è quella giusta. Rinnovo? Voglio restare ancora. Ci sono tante cose da fare quindi la mia volontà è quella di prolungare. Per ora sono concentrato sul campo, ma di certo io voglio continuare con la Roma”, le dichiarazioni riportate in un'anticipazione.