Verso la Cremonese: fuori Soulé e Dybala. Gasp: “Voglio tornare in Champions”

Gian Piero Gasperini ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cremonese: "Solo io ho parlato di Champions, per me esiste solo quello. Io ho lasciato la Champions e mi manca molto non poterla giocare. Se qualcuno pensa di potermi mettere pressione dicendo 'o arrivi in Champions o...' si sbaglia di grosso perché l'obiettivo è il mio. Però bisogna far fuori Napoli, Juve, Atalanta, Como... è quello il gruppo. Sono venuto qua per costruire qualcosa di forte, non per mettere le mani in avanti". Nel primo pomeriggio il tecnico Gasperini ha parlato in conferenza stampa, mentre pochi minuti fa il club ha diramato la lista dei convocati in vista del match: nessuna sorpresa con Soulé (pubalgia) e Dybala (ginocchio) che saranno out. Tornano invece Hermoso e Koné.