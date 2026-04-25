Una Roma ordinaria, ma decisa e cinica, sbanca Bologna e torna alla vittoria in trasferta dopo 3 mesi. I giallorossi, guidati da un super Malen, tornano a sognare una qualificazione in Champions: la Juve ora è a -2(con una partita in meno). Dopo tutto il trambusto, le liti e l'addio di Ranieri, sembra essere tornato - parzialmente - un po' di sereno nella Capitale. E con questa vittoria contro i rossoblù, Gasp riscrive anche le statistiche - non del tutto ottimali - sull'andamento della Roma negli ultimi 7 anni. Infatti, con il successo di oggi, è diventato il tecnico con il maggior numero di punti dopo 34 giornate: 61, abbattendo il precedente 'record' dell'anno scorso targato De Rossi-Juric-Ranieri. Ora la speranza per il piemontese è quella di proseguire su questo trend e cercare di dare un sorriso finale ad una stagione logorata da liti, tensioni e risultati non all'altezza.