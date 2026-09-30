Il grande basket sta tornando anche nella capitale. Sono BC Roma e Maxima le due nuove realtà che vogliono ritagliarsi dei ruoli da protagoniste, anche con sponsor d'eccezione. Come Francesco Totti, tra gli advisor proprio della Maxima Roma, che però continua a fare tifosi nel calcio. Tra i curiosi anche Bryan Cristante e Pierluigi Gollini, che questa sera sono al Palazzetto dello Sport di viale Tiziano per assistere alla prima gara di Eurocup dei capitolino, contro i romeni dell'U-BT Cluj-Napoca.