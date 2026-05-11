Corsa Champions, col Napoli cambia tutto: il calendario e i possibili scenari

Una lotta che continuerà e si deciderà esclusivamente nelle ultime due partite della stagione. Il Napoli cade sorprendentemente in casa contro il Bologna e torna nel gruppo in corsa per la Champions . Cinque squadre con obiettivi stagionali, filosofie di gioco e rose completamente diversi che ora sono divise esclusivamente da 5 punti - da seconda a sesta posizione. Napoli , Juventus e Milan sarebbero sicuri di giocare la Champions con due successi, mentre Roma e Como dipenderanno comunque dai risultati delle altre. Ma occhio alle sorprese...

Il calendario e gli scenari

Il Napoli rimane l'unica in una posizione privilegiata: a Conte basterebbe una vittoria tra Pisa e Udinese per blindare uno dei primi quattro posti (la Roma non potrebbe superarla per gli scontri diretti a sfavore), mentre Juventus e Milan dovranno vincere entrambe le sfide o sperare nei risultati negativi della Roma che ha ancora diverse possibilità. A 71 punti possono arrivare cinque squadre: starebbero fuori Como e Roma. Un arrivo a quattro a 71 punti (col Napoli già secondo) qualificherebbe Como e Milan. Questa la classifica attuale e il calendario da qui alla fine - con le sfide che si giocheranno in contemporanea: