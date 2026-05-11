Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Corsa Champions, col Napoli cambia tutto: il calendario e i possibili scenari

news as roma

Corsa Champions, col Napoli cambia tutto: il calendario e i possibili scenari

Corsa Champions, col Napoli cambia tutto: il calendario e i possibili scenari - immagine 1
La Roma e il Como sono le uniche che dipendono comunque dai risultati delle altre. Alla squadra di Conte basta invece una vittoria per blindare almeno il quarto posto
Redazione

Una lotta che continuerà e si deciderà esclusivamente nelle ultime due partite della stagione. Il Napoli cade sorprendentemente in casa contro il Bologna e torna nel gruppo in corsa per la Champions. Cinque squadre con obiettivi stagionali, filosofie di gioco e rose completamente diversi che ora sono divise esclusivamente da 5 punti - da seconda a sesta posizione. Napoli, Juventus e Milan sarebbero sicuri di giocare la Champions con due successi, mentre Roma e Como dipenderanno comunque dai risultati delle altre. Ma occhio alle sorprese...

Scegli tu cosa leggere: metti Forzaroma tra le tue fonti Google

Il calendario e gli scenari

—  

Il Napoli rimane l'unica in una posizione privilegiata: a Conte basterebbe una vittoria tra Pisa e Udinese per blindare uno dei primi quattro posti (la Roma non potrebbe superarla per gli scontri diretti a sfavore), mentre Juventus e Milan dovranno vincere entrambe le sfide o sperare nei risultati negativi della Roma che ha ancora diverse possibilità. A 71 punti possono arrivare cinque squadre: starebbero fuori Como e Roma. Un arrivo a quattro a 71 punti (col Napoli già secondo) qualificherebbe Como e Milan. Questa la classifica attuale e il calendario da qui alla fine - con le sfide che si giocheranno in contemporanea:

  • Napoli 70 punti - Pisa (in trasferta) e Udinese (in casa)

  • Juventus 68 punti - Fiorentina (in casa) e Torino (in trasferta)

  • Milan 67 punti - Genoa (in trasferta) e Cagliari (in casa)

  • Roma 67 punti - Lazio (in casa) e Verona (in trasferta)

  • Como 65 - Parma (in casa) e Cremonese (in trasferta)

    • La classifica avulsa

    —  

    L'altro scenario è quello della classifica avulsa, con la Roma che rimane indietro rispetto alle altre visti gli scontri diretti a sfavore:

    Classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti tra Roma, Milan e Como: Milan 8 punti, Roma (miglior differenza reti negli scontri diretti) e Como 4 punti.

    Milan-Roma 1-0

    Roma-Milan 1-1

    Como-Milan 1-3

    Milan-Como 1-1

    Como-Roma 2-1

    Roma-Como 1-0

    Classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti tra Roma, Milan e Juventus: Juve (miglior differenza reti generale) e Milan 6 punti, Roma 2 punti.

    Milan-Roma 1-0

    Roma-Milan 1-1

    Milan-Juve 0-0

    Juve-Milan 0-0

    Juve-Roma 2-1

    Roma-Juve 3-3

    Classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti tra Roma, Milan, Juventus e Como: Milan (miglior differenza reti negli scontri diretti) e Como 10 punti, Juve 6 punti, Roma 5 punti.

    Milan-Roma 1-0

    Roma-Milan 1-1

    Como-Milan 1-3

    Milan-Como 1-1

    Como-Roma 2-1

    Roma-Como 1-0

    Milan-Juve 0-0

    Juve-Milan 0-0

    Como-Juve 2-0

    Juve-Como 0-2

    Juve-Roma 2-1

    Roma-Juve 3-3

     

    Leggi anche
    El ‘Pipa’ Benedetto rivela: “Mi sarebbe piaciuto giocare alla Roma”
    Dybala tra Boca e rinnovo. Mercato, piste Angori e Abline. Derby, si gioca alle 12:30

    © RIPRODUZIONE RISERVATA