Corona risponde alla Curva Sud: “Arrabbiatevi con chi vi tratta come burattini”

"Ai tifosi della curva sud della Roma sfugge un concetto fondamentale. L’infame e’ qualcuno che per salvare la propria pelle mette un’altra persona in difficoltà, solitamente riferendo alla polizia". Con un lungo post su Instagram Fabrizio Corona ha risposto agli ultras giallorossi che nel pomeriggio hanno tappezzatto la città con striscioni contro l'ex re dei Paparazzi. Ha poi aggiunto: "Questi quattro bambini viziati che vanno allo stadio a fare i “criminali” sono la rovina del calcio e la rovina di un codice di rispetto che uno come me che si è fatto 6 anni di galera conosce meglio di tutti quanti voi messi insieme. Se dovevate pitturare uno striscione con la parola “infame” dovevate guardarvi meglio in casa, state difendendo senza capire gente alla quale di voi non frega un c***… siete solo pubblico, merce, comparse… Quindi inca**** con chi vi tratta come burattini. Io ci ho messo la faccia e la firma, ma voi vi nascondete dietro una curva dove sono sicuro che quelli con le palle non la pensano come voi. Quindi se volete il mio rispetto o le mie attenzioni metteteci la faccia così ne parliamo. Forse non siete abituati a fare le cose singolarmente, vi muovete e parlate in branco come i vostri simili: le pecore". Poco prima del match tra la Roma e il Lecce i tifosi giallorossi avevano attaccato Corona: "Sull'infamia hai basato la tua miserabile vita, Fabrizio Corona maledetto parassita!". Fuori e dentro l'Olimpico era arrivata anche la difesa per Lorenzo Pellegrini: "Chi tocca il nostro capitano ha tutti i romanisti contro".