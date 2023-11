Roma, la Sud al fianco di Pellegrini: “Chi tocca il capitano ha contro i romanisti”

In queste ore per la città sono apparse tante scritte contro Fabrizio Corona: "Sull'infamia hai basato la tua miserabile vita"

Poco prima dell'inizio della partita tra la Roma e il Lecce la Curva Sud ha esposto uno striscione fuori lo stadio Olimpico per difendere Lorenzo Pellegrini dopo le vicende di questi ultimi giorni: "Chi tocca il nostro capitano ha contro tutti i romanisti". Poco dopo l'inizio del match ne è stato esposto un altro in Sud: "Invidie, calunnie e maldicenze. Un romanista non resta mai solo, daje capitano".